Быстрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении мигранта на жительницу Челнов

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела о применении насилия в отношении 22-летней челнинки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, 19 августа в подъезде одного из домов по проспекту Мира неизвестный с применением насилия совершил действия сексуального характера в отношении 22-летней девушки. Испуганная челнинка стала кричать и звать на помощь. После этого незнакомец выбежал из подъезда и скрылся .

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать мужчину. Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».



