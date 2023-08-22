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Быстрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении мигранта на жительницу Челнов
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела о применении насилия в отношении 22-летней челнинки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Напомним, 19 августа в подъезде одного из домов по проспекту Мира неизвестный с применением насилия совершил действия сексуального характера в отношении 22-летней девушки. Испуганная челнинка стала кричать и звать на помощь. После этого незнакомец выбежал из подъезда и скрылся .
Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать мужчину. Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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