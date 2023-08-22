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Руc Тат
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Происшествия 22 августа 2023 10:52

В Челнах поймали мигранта, который в одном из подъездов напал на девушку

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В Набережных Челнах полицейские поймали мужчину, который в подъезде одного из домов города совершил действия сексуального характера в отношении 22-летней девушки. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.

Как выяснилось, 19 августа в отдел полиции поступило сообщение, что в подъезде одного из домов города неизвестный с применением насилия совершил действия сексуального характера в отношении 22-летней девушки. Испуганная челнинка стала кричать и звать на помощь. После этого незнакомец выбежал из подъезда и скрылся .

Правоохранителям удалось задержать мужчину. Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Как оказалось, подозреваемый работал грузчиком, но из-за неявки на работу был уволен и собирался покинуть территорию РФ.

#Набережные Челны #насильственные действия сексуального характера #мвд
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