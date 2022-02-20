Жамнов после поражения в финале ОИ: «Было бы интересно работать со сборной дальше»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал выступления сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

По словам Жамнова, в финальной встрече сборная Финляндии не сумела предложить россиянам ничего нового.

«Ничего нового от Финляндии не увидели, они плотно играют на всех участках поля. Просили ребят больше контролировать шайбу и доводить ее до ворот. Пропущенные шайбы — рабочие, сейчас тяжело что-то комментировать, в голове много эмоций», – цитирует главного тренера хоккейной сборной «Матч ТВ».

Кроме того, наставник национальной команды выразил желание продолжить работу с командой.

«Мне было бы интересно дальше работать со сборной России, как будет дальше судьба складываться — посмотрим», — заявил Жамнов.

Напомним, национальная команда России проиграла (1:2) в финале хоккейного Олимпийского турнира в Пекине сборной Финляндии. Единственную шайбу в составе россиян забросил Михаил Григоренко.



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