«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

Фото: официальный сайт главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как отомстил заказчику убийства своего отца, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

«К апрелю 2007 года организатор покушения, так называемый вице-премьер и бригадный генерал несуществующей Ичкерии, террорист Сулейман Имурзаев (Хайрулла) все еще оставался в живых и совершал бандитские вылазки», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, подготовка к поимке Хайруллы велась в течение полугода. Кадыров отметил, что он хотел поймать боевика до вступления в должность главы республики. Он признался, что не мог занять место неотомщённого отца.

«Это не в наших традициях», – пишет чеченский лидер.

Но вскоре было принято решение ликвидировать Имурзаева. Реализацию плана на себя взял действующий глава правительства Чечни Магомед Даудов, сообщил Кадыров.

«В ночь с 4 на 5 апреля 2007 года небольшая штурмовая группа во главе с Магомедом Даудовым вышла на последний след банды Хайруллы в районе населенного пункта Агишбатой. Даудов с бойцами несколько часов отслеживал их перемещения, предугадал их дальнейший маршрут и тут же на месте организовал засаду. Завязался бой, в ходе которого Хайрулла был уничтожен на месте», – добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров назвал Раиса Татарстана Рустама Минниханова одним из наиболее эффективных и опытных руководителей в стране, а также примером неподдельного патриотизма и дальновидной политики.