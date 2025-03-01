Кадыров назвал Минниханова одним из самых эффективных руководителей

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Раиса РТ Рустама Минниханова одним из самых эффективных и опытных руководителей в стране, а также примером неподдельного патриотизма и дальновидной политики. Об этом он написал в своем телеграм-канале, поздравляя руководителя республики с днем рождения.

«Рустам Нургалиевич всецело посвятил себя служению своему народу. Благодаря его усилиям Татарстан достиг значительных успехов в экономике, социальной сфере, развитии инфраструктуры и других не менее важных областях», - написал Кадыров в посте.

Он также назвал Минниханова целеустремленным и трудолюбивым человеком. Именно эти качества, по мнению Кадырова, позволили Раису РТ не только добиться поставленных целей, но и заслужить признание общества. Его преданность избранному делу является примером для всех, кто работает на благо своей республики и страны, подчеркнул глава Чечни.

«Очень радует, что Чеченскую Республику и Татарстан связывают крепкие братские отношения. В этом велика заслуга Рустама Нургалиевича. Он всегда выступает за единство, сотрудничество и взаимную поддержку, стремится к укреплению связей между нашими народами. Эти отношения, основанные на взаимном уважении и доверии, становятся еще прочнее благодаря в том числе его личному участию», - добавил он.

Также Кадыров пожелал Минниханову крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо нашей Родины.