Прямым рейсом до Байкала: в аэропорту Казани открыли первый в истории маршрут до Улан-Удэ

В Казани открыли первый в истории прямой рейс Улан-Удэ – Казань. Первый самолет из Бурятии сегодня встретили в столичном аэропорту Татарстана.

По традиции авиаторов, воздушное судно встретили красиво – после приземления самолет проехал под водяной аркой, созданной на рулежной дорожке с помощью брандспойтов пожарных автомобилей. Затем состоялась церемония перерезания красной ленточки, а после прибывших первым рейсом пассажиров встретили девушки в национальных татарских костюмах и угостили их чак-чаком.

Этот рейс выполнила, и в дальнейшем будет осуществлять авиакомпания Nordwind. Руководитель отдела организации продаж авиакомпании Александра Галикбарова поделилась, что этот рейс будет выполняться два раза в неделю на комфортабельных лайнерах вместимостью в 189 пассажирских мест.

«Вылеты из Казани будут осуществляться по понедельникам и пятницам в 23:30. Вылеты из Улан-Удэ – по вторникам и субботам в 10:50. Время в пути составит пять часов. Важно отметить, что данный рейс запущен при поддержке Республики Татарстан и Республики Бурятия. Преимущество для пассажиров в том, что все все тарифы возвратные, то есть билеты можно будет вернуть», – рассказала Галикбарова.

Она отметила, что минимальная стоимость перелета составит 10 тысяч рублей. Примечательно, что пассажиры из Бурятии могут воспользоваться транзитом через казанский аэропорт и улететь до Махачкалы, Сочи, Санкт-Петербурга, Минеральнх вод и Калининграда.

Александра Галикбарова: ​​​​​«Вылеты из Казани будут осуществляться по понедельникам и пятницам в 23:30, вылеты из Улан-Удэ – по вторникам и субботам в 10:50. Время в пути составит пять часов»

Заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева рассказала, что этот рейс для Татарстана очень значим.

«Сейчас туризм для Татарстана занимает важное место. Мы все любим путешествовать, смотрим, какие новые направления открываются. И вот сегодня мы открыли направление, которое соединяет два крупных туристических региона. Татарстан – очень крупный туристический центр, он богат с точки зрения культуры и истории. Бурятия же имеет большой потенциал за счет озера Байкал и не только», – сказала она.

Айгуль Балахонцева уверена, что жители республики полюбят этот маршрут, который раньше казался далеким и труднодоступным. Также Татарстан будет с удовольствием ждать туристов из Бурятии, добавила она.

Андрей Лопатин: «Думаю, мы продолжим работу в данном направлении, маршуртной сетью еще не охвачен Дальний Восток»

Коммерческий директор Международного аэропорта «Казань» имени Тукая Андрей Лопатин подчеркнул, что раньше добраться до Байкала можно было с пересадками, либо приходилось ехать три дня на поезде. К слову, поездка таким маршрутом стоила бы тоже примерно 10 тысяч рублей.

«Теперь у нас два крупных направления на Байкале: ест рейс и в Иркутск, который мы открыли пару лет назад, и сейчас мы открыли Улан-Удэ. Я думаю, что мы продолжим работу в данном направлении, маршуртной сетью еще не охвачен Дальний Восток. Ну и не стоит забывать, что есть 11 аэропортов, которые в настоящее время закрыты в стране, и как только будет возможность, мы с коллегами будем обсуждать возможность запуска рейсов по этим направлениям», – поделился он.

Лопатин добавил, что рейс Казань – Улан-Удэ будет работать до конца года. И он надеется, что затем его продлят.

Командир Боинга-737 Анатолий Ясько поделился, что впервые за восемь лет службы в авиации поехал через водную арку.

«Это очень здорово, впечатления неописуемые, особенно когда сам педалируешь. На всю жизнь запомню. Если честно, я впервый раз открываю рейс. Я увидел живописные пейзажи в пути. Полет прошел спокойно, посадка прошла в штатном режиме. Я очень рад, что мы связали две замечательные республики с богатыми историями», – поделился пилот.

Председатель национальной культурной автономии бурят Казани Сэсэгма Бубеева рассказала, что в жителям Татарстана точно найдется, что посмотреть в Бурятии.

«Я всех приглашаю в нашу чудесную Республику Бурятию, посетить солнечные места. Каждое место, каждый район у нас замечательные. Но если говорить о трех самых-самых, то это, естественно, Байкал, Буддистский и Шаманский центры», – рассказала она.

Сэсэгма Бубеева: «Каждое место, каждый район у нас замечательные. Но если говорить о трех самых-самых, то это Байкал, Буддистский и Шаманский центры»

Фотографии Владимира Васильева