Фото: соцсети фигуристки

Первая в истории российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о ситуации с фигуристкой Еленой Костылевой.

Ранее стало известно, что чемпионку России среди юниоров 20 ноября отчислили из академии Евгения Плющенко из-за поведения матери.

Бутырской неинтересно следить за ситуацией вокруг Костылевой, поскольку там постоянно происходят скандалы. При этом девочку и спортсменку ей жалко.

«Ситуация с Костылевой? Там постоянно происходят какие-то скандалы, поэтому мне не очень интересно за этим следить. Как девочку и спортсменку, мне жалко Костылеву. Не могу залезть в академию и семью, а говорить со стороны неправильно и глуповато. Все будет зависеть от самой Лены. Кому-то вообще по жизни нужно находиться в таком состоянии, и это бодрит. Очень надеюсь, что Костылева найдет своего человека и тренера, с которым будет легко и комфортно. Не хочется, чтобы из-за происходящего страдала карьера самой Лены, хотя она, конечно, еще маленькая», — сказала Бутырская в беседе с Sport24.

По её словам, здорово, когда родитель доверяет тренеру и может помочь специалисту в каких-то вещах — например, скорректировать питание спортсмена. Однако, как отметила Бутырская, родитель не знает тренировочного процесса и того, как распределить нагрузки.

«Действия мамы? У меня большой опыт как спортсменки и тренера. Здорово, когда родитель доверяет тренеру. Он даже может помочь специалисту в каких-то вещах. Допустим, тренер жалуется, что спортсмен поправился, а мама может рассчитать рацион, сказать, что нужно есть, или убрать какие-то продукты. Может сказать: „Хорош есть, достаточно — надо похудеть». Но это максимальное. Родитель-то не знает этого тренировочного процесса и как распределить нагрузки. Значит, мама Костылевой не особо доверяет тренеру и, наверное, думает, что она самая умная. Это очень плохо. Есть специально обученные люди, которые приводят твоих детей к тем или иным победам. А в этом случае действия мамы мешают. Родитель должен идти в связке с тренером. Это называется команда. Спортсмен, тренер, родитель — все за одно дело. Нельзя, чтобы тренер и родитель тянули одеяло каждый сам на себя. Значит, нет полного доверия. Тогда надо дать что-то другое», — заключила она.