Фото: © Соцсети Елены Костылевой

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева больше не тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, 15-летнюю фигуристку отчислили 20 ноября. Официально названная причина — систематические публичные высказывания её матери, Ирины Костылевой, которые в академии расценили как клевету в адрес школы.

Костылева занималась под руководством Евгения Плющенко несколько лет. В нынешнем сезоне она не выходила на старт из-за проблем со здоровьем: фигуристка пропустила этапы юниорского Гран-при ISU в Сиане и Бангкоке, где её заменила София Дзепка. Напомним, что ранее мать спортсменки сообщала о воспалительном процессе в мышцах, из-за которого тренировки на льду были приостановлены.