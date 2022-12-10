Бут заявил, что по возможности принял бы участие в спецоперации на Украине

Осужденный в Соединенных Штатах за торговлю оружием и обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер российский предприниматель Виктор Бут заявил, что поддерживает специальную военную операцию на Украине. О своем отношении к конфликту он рассказал в интервью телеканалу RT.

«Я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», — отметил Бут.

Кроме того, бизнесмен предположил, что спецоперацию необходимо было начать раньше. В этом контексте он упомянул пророссийские акции на Украине, происходившие в 2014 году. «Понятно, не было условий, мы не были готовы», — добавил вместе с тем Бут.

Как сообщал ранее «Татар-информ», 8 декабря в аэропорту Абу-Даби Россия и Штаты обменяли заключенных — задержанную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер на осужденного по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма Виктора Бута.

Бут был арестован еще в 2008 году в Таиланде по запросу Штатов. По мнению американских властей, он хотел поставить оружие группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» (FARC-EP), которая в США признана террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в Штаты, а в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину россиянин не признал.