Общество 13 марта 2026 14:07

Бурый медведь Фома проснулся после зимней спячки в Казанском зооботсаду

Фото: vk.com/kazzoobotsad

Бурый медведь Фома вышел из зимней спячки в Казанском зооботсаду. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В этом году 22-летний хищник проснулся примерно на месяц раньше обычного из-за колебаний температуры воздуха.

Фома живет на исторической территории зооботсада, увидеть его посетители смогут после установления стабильной весенней погоды.

Этой зимой медведь позднее обычного ушел в спячку. Причиной стали также колебания температуры воздуха. Зиму Фома провел в специально оборудованном убежище – «переседнике». Зоологи застелили его соломой, из которой хищник сделал себе лежку.

#Казанский зооботсад #медведь
