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Бурмистров: Из военного госпиталя Казани почти 100% бойцов возвращаются в строй
После лечения в военном госпитале при РКБ почти 100% бойцов возвращаются в строй бойцов. Об этом сообщил руководитель лечебного учреждения, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бурмистров во время телемарафона «Вступай в армию Победы».
«Наша задача – долечить, реабилитировать и вернуть в строй. И скажу к чести сотрудников госпиталя, что свою работу они делают очень хорошо. Из более чем 3 тыс. пролеченных за этот год пациентов у нас не умер ни один боец. И мы приблизили цифру возврата к 100%», – рассказал спикер.
При этом, по его мнению, для гражданских врачей спасение бойцов – это не героизм.
«Мне приходилось видеть хирургов, когда и под обстрелами они выполняют свою работу на пять с плюсом. Мы с моим товарищем из РКБ трижды выезжали в Донецк. Проводили там мастер-классы, помогали. У нас есть люди, которые ездят туда постоянно», – подчеркнул Бурмистров.
Профессор добавил, что в военном госпитале в Казани есть все необходимое для лечения раненых.
«Он считается одним из лучших в Приволжском регионе», – заметил он.
По словам руководителя госпиталя, военнослужащие – немногословные, не любят рассказывать о своих подвигах.
«Я от них слышал только фразы: “Дойти до конца, до победы”. Но ни от одного бойца не слышал мотив вернуться туда, чтобы зарабатывать деньги по контракту», – заключил он.
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