Бурмистров: Из военного госпиталя Казани почти 100% бойцов возвращаются в строй

После лечения в военном госпитале при РКБ почти 100% бойцов возвращаются в строй бойцов. Об этом сообщил руководитель лечебного учреждения, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бурмистров во время телемарафона «Вступай в армию Победы».

«Наша задача – долечить, реабилитировать и вернуть в строй. И скажу к чести сотрудников госпиталя, что свою работу они делают очень хорошо. Из более чем 3 тыс. пролеченных за этот год пациентов у нас не умер ни один боец. И мы приблизили цифру возврата к 100%», – рассказал спикер.

При этом, по его мнению, для гражданских врачей спасение бойцов – это не героизм.

«Мне приходилось видеть хирургов, когда и под обстрелами они выполняют свою работу на пять с плюсом. Мы с моим товарищем из РКБ трижды выезжали в Донецк. Проводили там мастер-классы, помогали. У нас есть люди, которые ездят туда постоянно», – подчеркнул Бурмистров.

Профессор добавил, что в военном госпитале в Казани есть все необходимое для лечения раненых.

«Он считается одним из лучших в Приволжском регионе», – заметил он.

По словам руководителя госпиталя, военнослужащие – немногословные, не любят рассказывать о своих подвигах.

«Я от них слышал только фразы: “Дойти до конца, до победы”. Но ни от одного бойца не слышал мотив вернуться туда, чтобы зарабатывать деньги по контракту», – заключил он.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.