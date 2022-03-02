Бурмистров назвал решающий фактор в противостоянии «Ак Барса» против «Авангарда»

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал о своих ожиданиях от серии против омского «Авангарда». По словам нападающего, главным аспектом станут действия команд в неравных составах.

«Главным аспектом в этой серии будет игра в неравных составах. Ключевой компонент, нужно хорошо отыграть и в большинстве, и в меньшинстве. Плюс будет много силовой борьбы, которую надо выигрывать», - цитирует нападающего «Ак Барса» пресс-служба КХЛ.

Также Бурмистров рассказал, как изменились «Ак Барс» и «Авангард» по сравнению с прошлым сезоном и заявил, что фаворита в данной серии нет.

«Я думаю, что и мы, и "Авангард" по сравнению с прошлым плей-офф – разные команды. Много игроков поменялось и с нашей, и с их стороны, поэтому мне кажется, что серия будет другая, не похожая на прошлогоднюю. Фаворита тут точно нет, две равные команды будут биться. Эта серия будет одной из самых зрелищных в первом раунде.

Я играл в первом раунде против Омска, когда выступал за "Салават Юлаев". Ничего плохого в этом не вижу, это поможет нам сразу войти в плей-офф против серьезного противника, почувствовать накал борьбы», – подчеркнул Бурмистров.

Первый матч серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдет сегодня в Казани. Начало игры в 19:30.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полный разбор сильных и слабых сторон «Ак Барса» и «Авангарда» перед стартом серии.