Бурмистров: «Ак Барс» является главным фаворитом сезона? Мы не смотрим на это вообще

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал статус фаворита казанского клуба в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы являемся главным фаворитом сезона? Мы не смотрим на это вообще, не обсуждаем. Игра в большинстве? Ребята хорошо играют, делают своё дело, надеюсь, что в сезоне всё будет ещё лучше. Главное, чтобы всё хорошо было в сезоне, сейчас это не столь важно. Нам главное зайти в сезон в максимальной форме, чтобы ничего не болело и мы хорошо себя чувствовали», – цитирует Бурмистрова «Чемпионат».

Напомним, накануне «Ак Барс» проиграл в товарищеском матче «Спартаку» (2:3). Сегодня команды сыграют в Москве второй матч за два дня.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большое интервью с одним из самых звездных новичков «Ак Барса» Станиславом Галиевым.