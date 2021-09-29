В конце октября сроки регистрации новых дольщиков сократятся до трех дней

С 28 октября будут сокращены сроки госрегистрации последующих договоров участия в долевом строительстве. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Срок в пять рабочих дней составит в том случае, если заявление подано в орган регистрации прав, три рабочих дня – если заявление подано в электронном виде. Срок в семь рабочих дней составит в том случае, если заявление поступило в МФЦ», – сказала спикер.

В настоящее время заявления находятся на рассмотрении в течение девяти рабочих дней. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 2021 года татарстанцы могут оформить сделки с недвижимостью с органами государственной власти в упрощенной форме.