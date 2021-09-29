Росреестр по РТ: В Татарстане упрощены сделки с недвижимостью

С 2021 года татарстанцы могут оформить сделки с недвижимостью с органами государственной власти в упрощенной форме. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова .

«В этом году упростилось оформление сделок с органами госвласти, если гражданином была заключена сделка с недвижимостью: купля-продажа, договор аренды, соглашение о перераспределении земельных участков с органами государственной власти и местного самоуправления в виде документа на бумажном носителе. В таких случаях органы госвласти и местного самоуправления наделены правом подготовить скан-образ подписанного документа, удостоверить его равнозначность и направить в Росреестр для оформления права собственности», – сказала она.

При этом заверять скан-образ электронной подписью гражданина не требуется. Таким образом, процесс совершения сделки упрощается и становится более прозрачным.