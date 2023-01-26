В Татарстане по гаражной амнистии зарегистрировано более 2,9 тыс. земельных участков и свыше 3,2 тыс. строений. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Закон вступил в силу с 1 сентября 2021 года. За этот период им воспользовались более 6 тыс. татарстанцев. Татарстан стал лидером среди регионов по реализации закона о гаражной амнистии», — отметила она.

Чиновница напомнила, как бесплатно оформить гараж или земельный участок в собственность. Жителям республики нужно обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением. При этом нужно представить документ, который подтверждает факт владения гаражом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2022 год Управление Росреестра по РТ провело более 1 млн учетно-регистрационных действий и предоставило около 2,8 млн различных госуслуг, что на 36% больше, чем годом ранее. Более половины услуг оказано в электронном виде.