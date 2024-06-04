Буренков: В ПФО активно развиваются новые платформы диалога с жителями

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Самаре состоялось заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, посвященное взаимодействию органов власти с жителями муниципальных образований и институтами гражданского общества регионов при решении вопросов местного значения и мерам поддержки инновационной деятельности на территории субъектов ПФО. Участие в мероприятии принял заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков, сообщает пресс-служба полпреда.

Провел заседание координатор ассоциации — Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Среди его участников также были врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, помощник полномочного представителя Алексей Симонов, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, депутаты Государственной Думы, сенаторы, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и другие руководители региональных парламентов.

По первому вопросу Игорь Буренков дал оценку деятельности органов местного самоуправления и обозначил направления работы, где, на его взгляд, есть резервы для повышения социального самочувствия и уровня доверия людей местной власти. Это совместное развитие территорий и создание комфортной среды для жизни через реализацию государственных и региональных программ и различные формы участия граждан в решении локальных проблем (через ТОСы, институт старост, самообложение жителей и так далее). Местное самоуправление должно максимально вовлекать людей в отбор проектов, опираясь на общественный контроль за их реализацией и получение обратной реакции по достигнутому.

Еще одно направление для местной власти, где требуется качественный рост, — повышение информационной открытости институтов управления и внедрение обратной связи через муниципальные центры управления, которые создаются по поручению Президента России Владимира Путина. Сегодня в ПФО в разных формах создано 132 МЦУ в четырех регионах: Пермском крае, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях. Приняты решения о создании МЦУ в Удмуртии и Пензе. Игорь Буренков рекомендовал распространить этот формат коммуникации с жителями и на другие регионы округа, тем более что «система, созданная на платформах обратной связи Центров управления регионами АНО „Диалог“, доказала эффективность: в 2023 году отработано 1 млн 200 тыс. обращений, и их количество ежегодно растет».

В Приволжье главы регионов и муниципальных образований через соцсети успешно ведут прямой диалог с жителями, информируют о принятых решениях, поэтому общее число подписчиков их страниц превышает 4,5 млн пользователей. По мнению заместителя полпреда, депутаты должны перенять опыт представителей региональных органов власти и местного самоуправления по взаимодействию с жителями через личные страницы в социальных сетях.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Игорь Буренков отметил важность и традиционных форматов коммуникации: встреч, личных приемов, прямых эфиров, публичных слушаний, общественных обсуждений, отчетов местных глав перед жителями и так далее.

Содокладчиками по первому вопросу выступили Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев и руководитель регионального парламента Кировской области Роман Береснев.

В ходе обсуждения второго вопроса Председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников доложил о мерах поддержки инновационной деятельности в регионах округа. Опытом поделились председатели Государственного Собрания Мордовии и Законодательного Собрания Ульяновской области Владимир Чибиркин и Валерий Малышев.

Игорь Буренков отметил, что «округ сегодня лидирует по уровню инновационной активности в России». В регионах применяются разные стимулы инновационной деятельности. Так, в десяти субъектах действуют 33 технопарка, созданы четыре научно-образовательных центра мирового уровня, разработаны комплексные региональные программы научно-технологического развития.

Координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин подвел итог обсуждения, отметив, что «всё развитие территорий должно идти не через глав МСУ, какими бы профессиональными они ни были, а через инициативы жителей». «В то же время для эффективного взаимодействия власти с гражданами и общественными институтами нужен аналитический подход. Для этого мы используем возможности Центра управления регионом, которые позволяют в режиме реального времени видеть, что и где беспокоит людей», — добавил он.

По итогам заседания законодатели приняли ряд рекомендаций, которые будут переданы на рассмотрение в Государственную Думу и Правительство РФ, а также в профильные министерства и ведомства.