Законодателей ПФО заинтересовал опыт Татарстана по взаимодействию с гражданами

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, которое прошло сегодня в Самаре. Участники встречи обсудили в том числе меры поддержки инновационной деятельности на территории регионов Поволжья и вопросы взаимодействия с населением, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Буренков отметил большое значение привлечения граждан к решению локальных вопросов. Хотя круг участников соответствующих проектов расширяется, органы местного самоуправления имеют «серьезные резервы для повышения уровня доверия и социального самочувствия», уверен он.

Татарстан неоднократно был упомянут среди регионов — лидеров по ряду показателей организации работы с гражданами. Отдельно Буренков остановился на программе самообложения. «Только в прошлом году в рамках самообложения <…> было собрано более 350 млн рублей, еще более 1,3 млрд рублей, а это в четыре раза больше, было выделено в порядке софинансирования из бюджета республики», — подчеркнул он.

Отдельно законодатели Поволжья затронули поддержку инновационной деятельности. В Татарстане вопросы господдержки такой деятельности во многом урегулированы на законодательном уровне путем предоставление налоговых льгот и преференций. В частности, действует пониженная ставка по налогу на имущество для технопарков, реализующих инновационные проекты. Льготы предусмотрены по налогу на прибыль и транспортному налогу. Действуют и программы господдержки для инновационных производств. В регионе инновационную деятельность ведут более 770 организаций, создана инфраструктура для их поддержки, работает особая экономическая зона «Иннополис».

«Вопросы, включенные в повестку дня очередного заседания ассоциации, — актуальные. Обсудили новые формы работы по привлечению жителей к решению вопросов местного значения и поддержке инноваций. Татарстанский опыт востребован. Положительно оценили опыт республики по взаимодействию с гражданами. Помимо названных направлений мы проводим встречи с избирателями, реализуем наказы. Нужно систематизировать эту работу и усилить контроль. Ряд вопросов, которые подняли сегодня коллеги, требуют внимания и в Татарстане. Считаю, что любой опыт, который есть в субъектах, можно перенимать у себя в республике», — подчеркнул по итогам встречи Фарид Мухаметшин.