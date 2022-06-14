В Татарстане Иван Купала и «Уяв» в этом году переедут на новые площадки

В 2022 году в Татарстане изменятся места проведения двух крупных праздников — славянского Ивана Купалы и чувашского «Уява». Карту этнофестивалей республики на этот год представила министр культуры РТ Ирада Аюпова сегодня на брифинге в Казани.

«Впервые в этом году республиканский праздник славянской культуры „Иван Купала“ пройдет на новой площадке — в Зеленодольске. В этом году он пройдет совершенно на другом уровне, очень масштабно. Также в этом году изменится площадка проведения республиканского праздника чувашской культуры „Уяв“. Он пройдет 10 июля в селе Хузангаево Алькеевского района Татарстана», — сообщила она.

Министр напомнила, что 2022 год в РФ объявлен Годом культурного наследия народов России. В Татарстане проживают представители более 170 национальностей. В рамках Года культурного наследия музеи, театры, концертные площадки и другие культурные учреждения по всей стране, включая республику, проводят множество тематических мероприятий, посвященных традиционному искусству и быту, памятникам истории и культуры всех народов и этнических общностей страны.

Особенно актуальна тема нематериального культурного наследия. Согласно данным Аюповой, Республика Татарстан инициировала внесение закона на федеральном уровне, который будет регулировать вопросы нематериального наследия.

«Особое место в данном направлении занимают праздники традиционной культуры и этнофестивали. Мы ушли от календарного плана. Карта этнофестивалей сформирована и включает более 80 мероприятий, помимо Сабантуев, которым мы придаем особое значение. Сабантуи покрывают всю территорию республики», — проинформировала министр культуры РТ.

Она рассказала о ключевых праздничных мероприятиях, которые пройдут этим летом. Республиканский праздник мордовской культуры «Валда шинясь» будет организован в селе Кильдюшево Тетюшского района 25 июня. Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон» пройдет в Бавлинском районе 2 июля. На 8 июля запланировано проведение республиканского праздника славянской культуры «Иван Купала» в селе Ильинское Зеленодольского района. Как уже отмечалось, республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет 10 июля в Алькеевском районе.

Позднее, 16 июля, в Мамадышском районе состоится республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау». 22 и 23 июля пройдет второй международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар» в Болгаре. На 30 августа запланирован «Уйнагыз гармуннар» в Казани.

Кроме того, 4 мая состоялся праздник «Каравон», а 4 июня был организован марийский традиционный праздник «Семык» в Агрызе. На прошлой неделе начались Сабантуи в селах республики, а 19 июня праздник плуга пройдет в Казани.