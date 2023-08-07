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Экономика 7 августа 2023 21:44

«Булгарпиво» продолжает оставаться основным должником по налогам в Челнах

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В Набережных Челнах предприятие «Булгарпиво» продолжает оставаться главным должником. Так, его задолженность по акцизам увеличилась на 109 млн рублей, передает ГТРК «Татарстан».

Отмечается, что общая сумма по невыплаченным налогам компании уже достигла 392 млн рублей, 273 млн из которых — задолженность по акцизам.

Ранее в марте на аппаратном совещании мэр Автограда Наиль Магдеев раскритиковал генерального директора предприятия Руслана Якушева за долги по акцизам, о чем сообщал «Татар-информ».

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