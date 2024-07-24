Видео: буква М на Оренбургском тракте в Казани обзавелась подсветкой

В Казани оборудовали подсветкой букву М на Оренбургском тракте. Теперь она поочередно окрашивается в цвета флагов Татарстана и России.

Как рассказали в Комитете внешнего благоустройства, в городе продолжается работа над стелой Казань — на въезде в город ведется монтаж основания, а сами буквы еще изготавливаются. Полностью завершить объект планируют к 30 августа. Конструкция тоже будет с подсветкой.