Врачи Елизаветы II направили ее под наблюдение, к королеве выехали принцы Чарльз и Уильям

Врачи британской королевы Елизаветы II обеспокоены состоянием ее здоровья. Они рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, сообщил на своем сайте Букингемский дворец.

СМИ пишут, что к королеве в замок Балморал в Шотландию на фоне этих сообщений выехали принц Чарльз и принц Уильям. Новоизбранный премьер-министр страны Лиз Трасс заявила, что «мысли народа Великобритании» с королевой.

Напомним, Елизавета II испытывает проблемы со здоровьем уже на протяжении последних нескольких месяцев. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью, а также отменила несколько мероприятий.

Сейчас Елизавете 96 лет. Она родилась в Лондоне в 1926 году, взошла на престол после смерти отца в 1952 году в возрасте 25 лет. Правит королева уже 69 лет: она застала 15 британских премьеров, 14 президентов США и 9 глав СССР и России.