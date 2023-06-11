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Общество 11 июня 2023 02:23

Буинский ветеринарный техникум после ремонта откроется 30 августа

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Буинский ветеринарный техникум после ремонта откроется 30 августа

Открыть Буинский ветеринарный техникум к 30 августа поручил глава района Ранис Камартдинов, который во время традиционного объезда обратил внимание строителей на то, что темпы ремонта необходимо ускорить.

«Студенты должны начать новый учебный год в новых комфортных условиях», — сказал руководитель муниципального образования.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, ремонт в учебном учреждении начался в марте этого года. Из республиканского бюджета было направлено 73 млн рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 68%.

Ранис Камартдинов каждую неделю инспектирует совместно со строителями объекты строительства и капитального ремонта в районе, обсуждает с подрядчиками текущие вопросы. На этой неделе, помимо Буинского ветеринарного техникума, они посетили будущий Молодежный центр и районный Дом культуры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Буинске откроется молодежный центр «Мирас» с киберзалом.

Фото: пресс-служба Буинского района РТ.

#Буинский район
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