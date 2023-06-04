В Буинске откроется молодежный центр «Мирас» с киберзалом

Строительство молодежного центра «Мирас» в Буинске вышли на финишную прямую. В здание уже завезли мебель и оборудование, сообщил глава Буинского района Ранис Камартдинов в своем Telegram-канале.

«Каждую неделю во время традиционного объезда объектов капитального ремонта и строительства с удовольствием наблюдаю, как шаг за шагом готовится к открытию молодежный центр „Мирас“. Здесь уже закупили мебель и все оборудование, сейчас приводят в порядок прилегающую территорию», — написал глава.

Открытие молодежного центра планируется уже в июне. Изначально объект предполагалось открыть в августе, но работы завершили с опережением.

На строительство и оснащение МЦ «Мирас» из республиканского бюджета направлено 59 млн рублей. В здании площадью 600 кв. метров расположатся студия звукозаписи, фотосалон и конференц-зал. Здесь также обустроят арт-пространство и медиацентр. Киберзал оборудуют на первом этаже. Там же организуют коворкинг и актовый зал.

Благоустройство затронет и прилегающую территорию, на которой высадят яблони и черемуху.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Буинске на территориях «Нашего двора» приступили к разбору старых сараев.