Мобилизованным буинцам передали от района разгрузочные жилеты, рации, квадрокоптеры

Мобилизованные жители Буинского района Татарстана получили разгрузочные жилеты, рации, квадрокоптеры, медикаменты и другие необходимые вещи. На казанском полигоне, где проходят боевое слаживание мобилизованные буинцы, побывал глава района Ранис Камартдинов. О своем визите он рассказал в телеграм-канале.

«Мы с делегацией вновь побывали на полигоне в Казани, где проходят боевое слаживание мобилизованные из нашего района. Передали им все, что они просили в прошлый визит», — сообщил он.

Всего за пять дней в Буинском районе удалось собрать все необходимое на сумму свыше 800 тыс. рублей.

«Все это закуплено со средств специального счета, который мы открыли. Переводили разные суммы, особую поддержку оказало Буинское землячество, перечислив 180 тыс. рублей, лично президент Буинского землячества перевел 100 тыс. рублей. Жители нашего района отправляли по 5-10 тыс., все вместе мы смогли обеспечить наших мужчин всем необходимым. И за такой короткий срок. Благодарен каждому, кто готов оказать поддержку в эту минуту. Район и дальше будет делать все, чтобы поддержать вас и ваши семьи», — написал глава района.

Ребята передали привет своим родным и близким, рассказали об условиях проживания. По их словам, здесь обучают военному искусству и очень хорошо кормят.

Видео: https://t.me/RanisKamartdinov