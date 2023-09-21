Буинский боец показал, какие талисманы присылают дети в зону СВО — видео

Видео с благодарностью за присланные письма и рисунки из зоны проведения специальной военной операции записал мобилизованный по имени Николай из Буинска. В нем он рассказал, что в недавно полученной партии помощи с вещами и продуктами было вложено по традиции и большое число писем и рисунков.

«Это видео я хочу посвятить детишкам из Буинска и района. Благодарю ребят, которые пишут письма, отправляют рисунки. Это очень приятно, с каждой партией они приходят, и мы всё читаем и храним», — поделился военнослужащий.

Боец в видеофрагменте также представил «топ-3 самых запомнившихся писем». Среди них — письмо от 3А класса и сразу две весточки от учениц 7А класса гимназии № 5.

«Мы общались во время моего отпуска, постоянно поддерживаем коммуникацию. Девчонки постарались, положили как талисман мини-сердечко», — сказал боец.

Еще один талисман с военнослужащим еще с момента возвращения из отпуска, с апреля. Это фигурка бабушки, также сделанная школьницами.

«Талисманчик всегда со мной, всегда рядом. Спасибо, что поддерживаете. Это очень классно! Продолжайте в том же духе, а мы поборемся», — завершил видеообращение военнослужащий.

Кадры появились в Telegram-канале главы Буинского района Раниса Камартдинова.

«Небольшой видеоблог от нашего земляка Николая, где он показывает топ-3 самых запомнившихся весточек от ребят. Присоединюсь к словам бойца! Спасибо каждому, кто поддерживает, присылает письма, рисунки и обереги, кто участвует в сборе и комплектовании гуманитарных грузов, кто доставляет всё это в зону СВО», — отметил руководитель муниципалитета.

Ранее буинские бойцы показали, как готовят обед из буинских овощей, и передали благодарности землякам за поддержку.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения ее целей.

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