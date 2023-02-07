Буинские студенты направили в зону спецоперации усовершенствованные печки-буржуйки

Студенты Буинского ветеринарного техникума направили землякам в зону проведения специальной военной операции пять печек-буржуек. Эта отправка стала второй по счету, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования.

Изготовлением печек-буржуек молодые люди занимаются по собственной инициативе. Они улучшили конструкцию таким образом, чтобы печка была более мобильной и при этом отвечала всем требованиям безопасности. Печки-буржуйки от буинских студентов стали компактнее, также они усовершенствовали дымоход, чтобы скидываемые с дронов гранаты не могли попасть через него в помещение.

«Ребята вместе с преподавателями всерьез проработали этот вопрос», — заметил глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Помимо этого, в районе активисты занимаются изготовлением окопных свечей. Одно из таких производств организовано в штабе сбора помощи, который работает на базе районного Совета ветеранов.

Аналогичный склад открыт и в селе Большое Фролово, где жители района занимаются вязанием носков, изготовлением тактильных носилок, окопных свечей и самодельных печей-ракет для нужд участников боевых действий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что буинцы доставили УАЗы, посылки и детские письма землякам в зону спецоперации.