Буинск привез на Сабантуй в Ульяновск концерт с Муниром Рахмаевым

В Ульяновске широко отпраздновали Сабантуй. Площадку торжеств в парке культуры и отдыха «Победа» на территории Ленинского района и ипподроме посетил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По многолетней традиции соорганизатором праздника здесь выступил Буинский район Республики Татарстан.

«С Ульяновском у нас хорошие добрососедские отношения, на праздники приглашаем ульяновцев и сами посещаем их, регулярно проводятся турниры по хоккею», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Так, буинцы подготовили для гостей площадки вокально-хореографическую композицию «Сабантуй — праздник дружбы и мира», специальной звездой программы стал популярный исполнитель, выпускник татарской «Фабрики звезд» Мунир Рахмаев.

Гостями Сабантуя в Ульяновске также стали глава Буинского района Ранис Камартдинов, депутат Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов, председатель комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

На территории ипподрома участников массового гуляния встречали татарские подворья с национальной кухней, где каждый мог угоститься татарской выпечкой.

«Буинский район по традиции является соорганизатором Сабантуя для ульяновцев. Здесь живет много уроженцев Буинской земли, татар, которые чтят традиции. Пусть Сабантуй как и прежде будет символом единства, принесет в каждый дом счастье и благополучие», — обратился со сцены Ранис Камартдинов.

Также ульяновцы получили в подарок от буинцев вышитые тюбетейки. На майдане Сабантуя Ранис Камартдинов вместе с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских отчеканили памятные монеты.

Напомним, ранее Буинск провел Сабантуй в старинных традициях: гости пришли на праздник в национальных костюмах.