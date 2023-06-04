На Сабантуе в Буинском районе татарские хиты исполнил известный певец Оливер Мукенди

В селе Исаково Буинского района РТ состоялся традиционный Межрегиональный фестиваль «Уйнагыз, гармуннар». Свое мастерство демонстрировали гармонисты из Татарстана и других регионов страны. Организовали на фестивале и традиционные забавы Сабантуя. Одним из гостей события стал Оливер Мукенди, который известен любовью к татарским песням.

Он спел на майдане Сабантуя и рассказал про традиции Африки.

«С праздником! У нас в Африке тоже есть свой „Сабантуй“, когда мы отмечаем хороший урожай. Главное, что Сабантуй — это праздник для людей», — сказал артист и призвал всех подпевать и танцевать.

Оливер Мукенди уже давно и всерьез увлекся татарской эстрадой, знает наизусть современные татарские шлягеры.

Певец родился в Конго, но Татарстан стал для него вторым домом.

В празднике принял участие глава района Ранис Камартдинов, который сразился в меткости на разбивание горшка и победил с первой попытки.

«Это добрая традиция села Исаково: фестиваль проходит ежегодно. На этот раз он получился особенно ярким и громким, приехали гости из соседних регионов. Показали наши традиционные игры Сабантуя, определили батыра», — поделился глава района, пришедший на праздник с семьей.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, 10 июня Сабантуй пройдет в самом Буинске.

В Год национальных культур и традиций всех гостей приглашают прийти в национальной одежде, на майдане организуют старинные игры Сабантуя и воссоздадут древнюю легенду о воительницах.