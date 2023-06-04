Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Сабантуе в Буинском районе татарские хиты исполнил известный певец Оливер Мукенди
В селе Исаково Буинского района РТ состоялся традиционный Межрегиональный фестиваль «Уйнагыз, гармуннар». Свое мастерство демонстрировали гармонисты из Татарстана и других регионов страны. Организовали на фестивале и традиционные забавы Сабантуя. Одним из гостей события стал Оливер Мукенди, который известен любовью к татарским песням.
Он спел на майдане Сабантуя и рассказал про традиции Африки.
«С праздником! У нас в Африке тоже есть свой „Сабантуй“, когда мы отмечаем хороший урожай. Главное, что Сабантуй — это праздник для людей», — сказал артист и призвал всех подпевать и танцевать.
Оливер Мукенди уже давно и всерьез увлекся татарской эстрадой, знает наизусть современные татарские шлягеры.
Певец родился в Конго, но Татарстан стал для него вторым домом.
В празднике принял участие глава района Ранис Камартдинов, который сразился в меткости на разбивание горшка и победил с первой попытки.
«Это добрая традиция села Исаково: фестиваль проходит ежегодно. На этот раз он получился особенно ярким и громким, приехали гости из соседних регионов. Показали наши традиционные игры Сабантуя, определили батыра», — поделился глава района, пришедший на праздник с семьей.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, 10 июня Сабантуй пройдет в самом Буинске.
В Год национальных культур и традиций всех гостей приглашают прийти в национальной одежде, на майдане организуют старинные игры Сабантуя и воссоздадут древнюю легенду о воительницах.
Фото, видео: пресс-служба Буинского района Р
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»