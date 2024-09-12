Буинец на инвалидной коляске в 8-й раз отвез помощь в зону СВО

Фото предоставлено Альфинур Юсуповой

Житель Буинска Михаил Баранцев, хотя и передвигается на инвалидной коляске, с самого начала специальной военной операции собирает и доставляет помощь бойцам. На прошлой неделе он в восьмой раз принял участие в доставке полезного груза. На этот раз волонтеры побывали в городах Кременная и Дебальцево. Останавливались они и в некоторых населенных пунктах на дороге.

«Как его друзья поехали на СВО, он начал им помогать. Сейчас не может жить без этой работы. У него в руках постоянно телефон. Парни просто спрашивают, что им нужно. Мы вместе написали список. Очень помогли и жители района, и земляки, просто хорошие люди из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Спасибо каждому», — рассказала жена Михаила Ксения.

Помощь собирали в течение трех месяцев. На этот раз участникам спецоперации передали орудия труда, строительные материалы, газовые плиты, маскировочные сети, газовые баллоны, железные сетки и продукты.

Сейчас осень, чтобы военнослужащие не промокли и не заболели, им прислали дождезащитные чехлы и более теплую одежду.

«У них нет возможности стирать, поэтому мы больше загружали верхнюю одежду. „ГАЗель“ набили, очень рады, что смогли так помочь землякам-героям», — добавила Ксения.

Михаил заявил, что волонтеры будут помогать бойцам до тех пор, пока они не вернутся с победой.