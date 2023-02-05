Буинцы доставили УАЗы, посылки и детские письма землякам в зону СВО

Буинский район Татарстана доставил в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи для земляков. Груз сопровождали представитель администрации района и местное отделение «Боевого братства», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

Всего бойцы получили 9 тонн гумпомощи, в которую вошли три автомобиля УАЗ, ВАЗ-2107, продукты, одежда, сладости и индивидуальные посылки.

«Наши бойцы передают всем спасибо! И повторяют, что скоро вернутся домой с победой», — кадрами в своем телеграм-канале поделился глава района Ранис Камартдинов.

Вместе с грузом доставили военнослужащим также письма и рисунки от детей района. В этот раз особенным подарком стали нарисованные школьниками плакаты.

«Знаете, о чем первым спрашивают наши земляки при встрече? „А письма и рисунки от детей привезли?“. Бойцы с любовью читают каждую весточку из дома», — рассказал Ранис Камартдинов.

Напомним, также буинцы доставляли в зону СВО квадрокоптеры и тепловизоры, продукты, 2 УАЗа, а мобилизованному мужчине — бирку новорожденного сына.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости очень внимательно относиться к каждой просьбе семей мобилизованных.