news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
1 июля 2022  05:14

Бугульминское предприятие выплатило 900 тыс. рублей долгов по зарплате

news_top_970_100

Бугульминское предприятие погасило задолженность по зарплате перед 38 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтрудсоцзащиты РТ.

«Министерство во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — отметили в ведомстве.

Благодаря этому 38 сотрудников ООО «Племрепродукт» смогли получить свои зарплаты, сумма составила 900 тыс. рублей.

Ранее Казанский завод синтетического каучука погасил задолженность по зарплате в общем размере 38,8 млн рублей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100