Бугульминское предприятие выплатило 900 тыс. рублей долгов по зарплате

Бугульминское предприятие погасило задолженность по зарплате перед 38 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтрудсоцзащиты РТ.

«Министерство во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — отметили в ведомстве.

Благодаря этому 38 сотрудников ООО «Племрепродукт» смогли получить свои зарплаты, сумма составила 900 тыс. рублей.

Ранее Казанский завод синтетического каучука погасил задолженность по зарплате в общем размере 38,8 млн рублей.