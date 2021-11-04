Актеры Бугульминского драмтеатра в «Ночь искусств» провели экскурсию по закулисью

Фото предоставлено Бугульминским драмтеатром им. А.В. Баталова

«Искусство объединяет» — под таким названием проходит в этом году российская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», к которой присоединился Бугульминский государственный драматический театр имени А.В. Баталова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит Юлия Исмагилова.

«Юбилейная, десятая по счету, Ночь искусств столкнулась с рядом проблем. И в первую очередь это ноябрьский локдаун. Однако мероприятие было запланировано заранее, активно анонсировалось на всероссийском портале Кульура.про, а также поддержано Министерством культуры РТ», — пояснила собеседница агентства.

Бугульминский драмтеатр устроил для школьников увлекательную экскурсию по закулисью. Юными гостями стали те, кто посещает театральные кружки и студии города, поэтому секреты гримерок, узких коридоров, высоких лестничных маршей, по которым каждый день ходят те, кто создает чудо на сцене, для них были особенно интересны. Ребята посетили фойе, зрительный зал, галерку, гримерки, репетиционный зал, кабинет главного режиссера и сердце театра — сцену.

«Больше всего школьников интересовала стоимость оборудования, уникальной люстры, обилие потайных дверей и проходов», — отметила завлит театра.

Зданию театра в 2021 году исполнилось 122 года. В 2006 году оно претерпело глобальную реконструкцию, но коробка задания была нетронута. Фасадная часть осталась именно такой, какой ее увидел в первый раз 12-летний Алексей Баталов.

На экскурсии ребята узнали, что в особо холодные зимы фасад театра атакуют синицы. Птицы цепляются острыми коготками за кирпичи и выклевывают цемент, который вероятно был замешан на яйцах еще в конце XIX века.



В 2020 году, когда культурно-зрелищные мероприятия в «Ночь искусств» были запрещены полностью, театр подготовил фильм о закулисье. В качестве путешественника была театральная и медицинская маски. Актеры рассказывали интересные истории, которые приключились с ними во время службы в Бугульминском драмтеатре.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Бугульминский драмтеатр в рамках обменных гастролей представил спектакли в Волгограде.