Бугульминский драмтеатр представил спектакли в Волгограде

Фото предоставлены Юлией Исмагиловой / Бугульминский драмтеатр

Коллектив Бугульминского драматического театра имени А. В. Баталова находится с гастролями в Волгограде. Сегодня татарстанцы представили сказку «Красавчик с гречишного поля» и комедию «Голубцы по объявлению», завтра состоятся еще два показа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Театр выехал на гастроли 24 октября, вернется 2 ноября. На данный момент находимся в Волгограде, играем спектакли в Музыкально-драматическом казачьем театре. Здесь нас прекрасно встречают. В поездке находятся 26 человек», — рассказала собеседница агентства.

Бугульминцев встретили по всем традициям — с казачьими песнями и танцами. В ответ татарстанцы подарили театру тюбетейку и сладости. Далее для актеров состоялась экскурсия по Волгограду. «Почти пять часов нас возили, показывали архитектурные памятники купечества времен Сталинграда, также возили на Мамаев курган. Сам Музыкально-драматический казачий театр находится в старинном особняке, которому более 60 лет», — поделилась подробностями завлит театра.

По словам Юлии Исмагиловой, в Волгограде действуют очень строгие правила по профилактике коронавирусной инфекции: по требованию Роспотребнадзора зал заполняется на 50%. Бугульминские актеры собирают полные залы при максимально возможной рассадке.

Собственная программа театра под названием «Волжские гастроли» проводится Бугульминским драмтеатром третий год подряд. В 2019 году актеры побывали в Рыбинске и Астрахани. В этом году — в Волгограде и Камышине. «Это обменные гастроли. Волжане также приедут к нам в театр», — уточнила собеседница агентства.

ГСМ и аренда машин для провоза декораций осуществляется благодаря программе «Большие гастроли», которая реализуется Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.