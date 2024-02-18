Бугульминский драмтеатр представит лирическую драму «Варшавская мелодия»

В Бугульминском государственном русском драматическом театре имени А.В.Баталова стартовали репетиции нового спектакля — лирической драмы «Варшавская мелодия». Вторая с начала года премьера запланирована на 10 марта, рассказали «Татар-информу» в литературном отделе театра.

Новый спектакль представляет собой трогательную и пронзительную историю любви советского винодела и польской певицы — историю встреч и расставаний на фоне великой эпохи, которая ломает судьбы и крушит надежды.

Режиссером постановки выступила москвичка Анна Горушкина. Она хорошо известна бугульминцам по драматической импровизации «Бесконечный апрель», премьера которого состоялась в октябре 2022 года.

По ее приезде в театре прошел первый технический совет. Режиссер рассказала о концепции новой постановки, вместе с художником Еленой Кирковой представила эскизы декорации и костюмов, обсудила с работниками театральных цехов, что им предстоит воплотить в жизнь в ближайшее время.

В спектакле задействованы два актерских состава Лейсан Хабибуллина и Ильдар Вильданов, Валерия Каменских и Тимур Багаманов.

Новый спектакль получит свое рождение благодаря федеральному проекту «Культура малой родины» (подпроект «Театры малых городов»).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме представили первую премьеру года «8 любящих женщин».