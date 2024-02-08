В Бугульме представили первую премьеру года «8 любящих женщин»

В Бугульминском государственном русском драматическом театре имени А. В. Баталова состоялась первая в наступившем году премьера. Зрителям представили постановку «8 любящих женщин» по пьесе французского драматурга Робера Тома.

«Комединый детектив» — так определил жанр спектакля его режиссер Александр Лебедев, приехавший в Бугульму по приглашению руководства театра. Режиссер признался, что для такого избитого сюжета он хотел найти новое звучание и идеи.

«В этой пьесе есть мораль, но хотелось найти мысль, смысл, идею, — пояснил Лебедев. — И только после того, как нащупал в материале второй и третий планы, мы приступили к работе с художником. Мы пришли к интересному сценографическому решению, которое ставило перед театром достаточно серьезные технические задачи. Но все службы сработали на отлично».

По словам постановщика, «8 любящих женщин» — спектакль, который предоставит материал и для здорового смеха, и для размышлений. Ведь это не только комедия, но и философская притча о жизни и любви.

Внешне идеальная семья, в которой один мужчина и восемь женщин, «любящих» его всей душой. И преступление, причин для которого, казалось бы, нет, но которое в итоге раскрывает истинную суть каждой из женщин, окружающих хозяина дома. У каждой героини свои маленькие тайны и тайные слабости, у каждой припрятан скелет в шкафу.

Габи сыграла Надежда Вышенская, а роль бабули — заслуженная артистка РТ Галина Чистякова. Роль почтенной экономки мадам Шанель досталась народной артистке РТ Марине Быстровой.

Старшая дочь Сюзон — Анна Шестакова, ее младшая сестра — бойкая Катрин (Лейсан Хабибуллина), Агюстина (Анастасия Азорова) — вечно недовольная старая дева, вызывающая не только смех, но и сочувствие зрителей. Сестра хозяина Пьеретта (Виктория Лапчук) — красивая женщина, вечно просящая деньги у своего брата. Горничная Луиза (Ольга Санчарова) — глуповатая девушка с определенными планами на жизнь.

Как отметили зрители, спектакль получился легким и захватывающим. «Несмотря на то, что коллектив у нас был сугубо женским, а бытует мнение, что в этих случаях всегда возникают склоки и недопонимания, ничего подобного у нас не было, — подчеркнула народная артистка Республики Татарстан Марина Быстрова. — Мы хорошо друг к другу относились и все творили с любовью».

Постановка стала возможной благодаря федеральному проекту «Культура малой родины».