В Бугульминском драмтеатре состоялся постпремьерный показ «Касатки»

В Бугульминском драматическом театре состоялся постпремьерный показ комедии «Касатка» по пьесе Алексея Толстого. Премьерный показ состоялся в конце прошлого года, однако тогда на премьеру не смог приехать режиссер. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заведующая литературной частью театра Юлия Исмагилова.

«В прошлом году мы спектакль „сдали“. Сейчас мы устроили большой праздничный показ с участием режиссера и художника», — отметила собеседница агентства.

Режиссером «Касатки» выступил Владимир Хрущев из города Орла. В 2013 году постановщик был в бугульминском драмтеатре в последний раз. Тогда выпустили искрометную комедию «Клинический случай», которая несколько лет была одним из самых кассовых спектаклей. На исполнителей главных ролей хита театрального сезона 2013-2014 года Марину Быстрову, Александра Кочетова, Галину Чистякову делал ставку режиссер и при работе над «Касаткой». Взял в свою команду и молодых артистов.

Спектакль повествует о взаимоотношениях двух пар. Одна из них готовится идти под венец, вторая тоже делает вид, что дело идет к свадьбе. Как вдруг векторы жизни меняют направление.

Пьеса была написана в начале XX века. События развиваются в дореволюционной России. Зритель видит проигравшегося князя, деревенскую тетушку с мухобойкой и тазами варенья из крыжовника. Азарт, страсть соседствуют с загородной безмятежностью. С пьесы стряхнули вековую пыль, но автор вместе с режиссером транслируют вечные ценности.

«Непреодолимое желание быть счастливым никуда не делось. Поиск счастья, потерянного рая. Это актуально всегда. Люди разобщены, конфликтны, но все хотят быть счастливыми. Правда, понимание счастья у каждого свое», — отмечает режиссер.

Главную героиню называют Касатка, потому что касатка в орнитологии — деревенская ласточка. Юркая птичка с иссиня-черным опереньем снаружи и светло-бежевым под брюшком. Вот и бугульминская Касатка, по паспорту Мария Семеновна, для окружающих яркая холодная красавица, а на внутри — нежный ранимый цветок. Она, как ласточка, легко адаптируется к окружающим условиям, а во время поиска пищи раскрывает свои крылья и хвост, больше похожий на острую вилку о двух зубцах.

Комедия «Касатка» по пьесе Алексея Толстого поставлена по проекту «Культура малой Родины». Средства были выделены из федерального бюджета.