Бугульминский драмтеатр представил 16 спектаклей по «Пушкинской карте»

Бугульминский государственный русский драматический театр им. А. В. Баталова подключился к программе «Пушкинская карта». Сегодня зрители могут посетить 16 спектаклей, кроме того, к модерации на одобрение экспертов на портале Культура.ру будут представлены еще три постановки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

Среди 16 постановок — три сказки, один проект «Попробуй!», который включает серию мастер-классов по актерскому мастерству, остальные 12 — вечерние спектакли.

За октябрь и ноябрь по «Пушкинской карте» приобретено чуть более 250 билетов. По словам Исмагиловой, эта цифра небольшая, так как еще не все бугульминцы в возрасте от 14 до 22 лет получили виртуальную «Пушкинскую карту».

«Мы надеемся, что цифра будет расти в геометрической прогрессии, так как идет постоянное информирование. На регулярной основе действует чат с заинтересованными лицами в мессенджере, где постоянно обновляются анонсы мероприятий. В чате размещают информацию не только про бугульминский театр, но и о музее Ярослава Гашека, и Доме техники, которые тоже работают по „Пушкинской карте“», — отметила собеседница агентства.

Бугульминский драмтеатр подключился к проекту в октябре. Тогда в мэрии Бугульмы состоялась встреча с представителями учреждений среднего профессионального образования. Во время разъяснительной беседы был роздан репертуар театра с указанием спектаклей, на которые можно приобрести билеты по «Пушкинской карте». Также была предложена помощь в информационной работе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бугульминском драмтеатре представили личные вещи артистов, ушедших из жизни.