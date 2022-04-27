Бугульминский драмтеатр представит три спектакля в Самарской области

Творческий коллектив Бугульминского драмтеатра отправился на гастроли в соседний регион, в Самарскую область. В Тольятти у бугульминцев запланированы показы в Театре юного зрителя «Дилижанс». Об этом «Татар-информу» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

«Это обменные гастроли. Дружить с тольяттинцами начали в этом году. Ответный визит ожидается в начале следующего театрального сезона, в сентябре-октябре», — поделилась собеседница агентства.

27 апреля Бугульмиский театр на дневном и вечернем показе представит публике комедию «Долгожитель». 28 апреля днем артисты покажут сказку «Красавчик с гречишного поля», а вечером — комедию «Номер с фруктами».

Сказка «Красавчик с гречишного поля» поставлена по программе «Театры малых городов», инициированной партией «Единая Россия» еще в 2018 году. За это время она полюбилась юным зрителям городов на Волге — Рыбинске, Камышине, Астрахани, Волгограде. Теперь покоряет новый волжский город — Тольятти.

В гастролях принимают участие 22 человека, среди них технический, обслуживающий персонал и артисты.

В марте этого в рамках ответных гастролей Камышинский драматический театр из Волгоградской области представил в Бугульминском драмтеатре сказку «Космические приключения Шурки и Мурки» и вечерний спектакль «Примадонны».