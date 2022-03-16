Камышинский драмтеатр представит в Бугульме комедию «Примадонны»

16 и 17 марта Камышинский драматический театр из Волгоградской области представит в Бугульминском драмтеатре сказку «Космические приключения Шурки и Мурки» и вечерний спектакль «Примадонны». Об этом «Татар-информу» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

«Интересна история комедии „Примадонны“. Несколько лет назад она с успехом шла на сцене бугульминского театра. Шла так долго, что сменились даже составы играющих актеров. Когда спектакль по несколько раз посмотрели уже все любители театра, его списали. Но два-три раза в год кто-то обязательно обращался в дирекцию театра с просьбой восстановить „Примадонн“. И вот комедия возвращается на два дня. Яркий, искрометный спектакль», — говорит Юлия Исмагилова.

Визит Камышинского драмтеатра станет ответным. Бугульминцы были у них в октябре 2021 года.

Благодаря федеральному проекту «Большие гастроли» театр Баталова начал дружить с Камышинским драматическим театром три года назад.

Тогда камышане представили в Бугульме комедию «Ханума». В зале был аншлаг несмотря на то, что спектакль шел два вечера подряд. Бугульминцы приготовили гостям теплый прием, организовали театральный капустник, сводили на экскурсию в музей Ярослава Гашека, устроили автобусную экскурсию по городу. Взамен баталовцы привезли в город на Волге «Сотворившую чудо» в 2019 году, «Долгожитель» и «Голубцы по объявлению» в 2021 году.

Обменные гастроли стали возможным благодаря федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России.