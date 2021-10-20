Бугульминский драмтеатр покажет спектакли в Камышине и Волгограде

Фото предоставлено Юлией Исмагиловой / Бугульминский драмтеатр

Коллектив Бугульминского драматического театра имени А.В. Баталова 24 октября отправятся на десятидневные гастроли вверх по Волге — в Камышин и Волгоград. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

Первыми спектакль увидят зрители Камышинского драмтеатра. Театры начали сотрудничать еще два года назад. Камышинцы уже успели побывать в Бугульме, специально для них бугульминцы организовали автобусную экскурсию по городу и окрестностям, а также сводили в музей Ярослава Гашека. А на следующей неделе зрители Камышина увидят комедии «Долгожитель» и «Голубцы по объявлению», сказку «Иван-царевич и Царевна-лягушка».

Следующими спектакль увидят жители Волгограда. Актеров этого театра бугульминцы ждали с нетерпением, но труппа отменила гастроли из-за заболевших сотрудников. Показ спектаклей перенесен на весну 2022 года.

«В составе же труппы бугульминского театра все сотрудники привиты от Covid-19. Это дает возможность работать без потерь. В Волгоградском казачьем театре бугульминцы покажут сказку „Красавчик с гречишного поля“ и комедии „Долгожитель“, „Голубцы по объявлению“», — уточнила Юлия Исмагилова.

Фото предоставлены Юлией Исмагиловой / Бугульминский драмтеатр

Показы спектаклей реализуются благодаря участию в программе «Большие гастроли», направленной на формирование общего культурного пространства, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны. Программа дает зрителям возможность увидеть лучшие постановки театров со всей России.

В масштабных гастролях используются полноценные декорации, костюмы, полный актерский состав спектакля. География программы «Большие гастроли» весьма обширна и затрагивает обширную территорию от Калининграда до Камчатки и от Дербента до Чукотки. Выгода для театров очевидна: в рамках «Больших гастролей» оплачивается провоз декораций и ГСМ на переезд из города в город участников гастролей. Таким образом, программа берет на себя большую часть расходов. Актерам также важно видеть и слышать реакцию на свою игру зрителей других регионов, чтобы объективно оценивать свой труд.

Это будет второй опыт участия театра имени А. Баталова в соответствующей федеральной программе. Первый состоялся в 2019 году. Тогда обменные гастроли проходили с городом Рыбинском. Они были весьма успешными. В Бугульме во время показов спектаклей Рыбинского драматического театра был аншлаг, который повторился, когда бугульминцы приехали в Рыбинск. «В Рыбинске актеры показали три вечерних спектакля и три сказки», — уточнила Юлия Исмагилова.

Домой коллектив вернется к 3 ноября, чтобы 5-го числа снова выйти на родные подмостки и сыграть драму «Бог ездит на велосипеде».

В эти дни ведется прием заявок на участие в программе «Большие гастроли» на 2022 год. «Бугульминский драмтеатр также участвует в заявочной кампании на будущий год. Спектакли, которые, возможно, представит театр, станут известны позднее», — отметила завлит театра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Бугульминский драмтеатр представил четыре спектакля в городах России.