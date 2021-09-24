Бугульминский драмтеатр представит четыре спектакля в городах России

Фото предоставлены Юлией Исмагиловой

Бугульминский драмтеатр им. Баталова находится на гастролях в России. Начиная с 20 сентября бугульминцы показали три спектакля в Омутнинске и Кирове, показ еще одного состоится сегодня в Сыктывкаре. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Сейчас Бугульминский драмтеатр им. Баталова находится на IV Северном фестивале в Республике Коми в Сыктывкаре. В этом году он посвящен столетию Республики Коми. На фестивале представлены разные театры России. Бугульминский драмтеатр во второй фестивальный день представит спектакль „Танцы во время Луназы“. Первый день открывал Пермский театр „У моста“ с постановкой „Мачеха Саманишвили“», — отметила собеседница агентства.

На гастролях находятся около 30 бугульминцев. Декорации для четырех спектаклей перевозит КАМАЗ, а артисты едут на автобусе. По дороге в Сыктывкар актеры представили две постановки в городе Омутнинск Кировской области. Местным зрителям батталовцы показали сказку «Храбрец-удалец» по мотивам «Мухи Цокотухи» и спектакль-комедию «Голубцы по объявлению». На следующий день артисты выступили на сцене Кировского государственного театра юного зрителя Театр на Спасской.

«В этом театре, отмеченном российскими театральными критиками, мы показали комедию „Голубцы по объявлению“ и сказку „Красавчик с гречишного поля“. Зал был полностью заполнен. В Кирове мы были впервые. Несмотря на то что кировский зритель нас совсем не знает, артистов очень тепло принимали», — поделилась завлит театра.

Кульминационной точкой гастролей Бугульминского драмтеатра станет участие в Северном фестивале с постановкой «Танцы во время Луназы» ирландского драматурга Брайена Фрила.

«„Танцы во время Луназы“ — яркий пример русского психологического театра. Пьеса написана на основе биографии писателя и посвящена судьбе пятерых незамужних сестер, которые воспитывают одного сына и ухаживают за дядей с деменцией. Премьера в театре состоялась в октябре прошлого года. Перед спектаклем состоится круглый стол на тему „Русский театр в национальном регионе“, где выступит директор театра, заслуженный работник культуры РФ Владислав Юдин. Он расскажет, почему театр носит имя Баталова, расскажет о личной встрече с Баталовым, а также о том, как реализуется репертуарная политика русского театра в национальном регионе», — добавила Юлия Исмагилова.