Бугульминский драмтеатр направил средства от показа спектакля на помощь Донбассу

Фото: БГРДТ им. А. Баталова

Бугульминский государственный русский драматический театр имени Баталова стал участником акции по оказанию помощи республикам Донбасса, инициированной партийным проектом «Культура малой Родины». Акция проходила с 1 по 20 апреля. Об этом «Татар-информу» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

Она рассказала, что Бугульминский театр стал первым, кто присоединился к акции. Был представлен спектакль «Касатка», а вырученные с продажи билетов средства (это 18 тыс. рублей) направили в фонд помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Инициаторами благотворительных показов выступили сами театры.

«И руководство, и труппа, и персонал учреждений высказали одну и ту же мысль: очень важно поддержать сейчас тех, кто больше всех нуждается в помощи, — это жители Донецкой и Луганской республик», — поделилась своим видением ситуации региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» — депутат Госсовета РТ Людмила Рыбакова.

Директор БГРДТ им. А. Баталова Владислав Юдин отметил, что эстафетную палочку подхватили другие театры республики.

«В этот раз, после сообщения Людмилы Рыбаковой, депутата Госсовета Татарстана, мы оказались первыми на старте. И это здорово, что нашу эстафетную палочку подхватили сразу же театры республики. Инициативы нужные, своевременные. Надеемся, что тонкие ручейки денежных вливаний в фонд помощи Донецкой и Луганской народных республик соберутся в бурную реку, приносящую пользу огромному количеству людей», — отметил он.

В благотворительной акции приняли участие 13 театров республики.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.