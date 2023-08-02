Бугульминец Эдуард Мазакин удостоен медали «За отвагу»

Глава Бугульминского района Линар Закиров вручил Эдуарду Мазакину медаль «За отвагу». Военнослужащий удостоен награды в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина от 13 мая 2023 года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Военный получил награду за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Эдуард Мазакин — депутат Бугульминского горсовета. В апреле 2022 года добровольно отправился на спецоперацию. Младший сержант добровольческого отряда, командир роты до начала специальной военной операции работал на Бугульминском механическом заводе.

На вручении награды его сопровождали семья и коллеги.

«В таких добровольческих отрядах — настоящие патриоты своей страны. Они идут по зову сердца. Сослуживцы как вторая семья. Мы обязательно победим», — отметил военнослужащий.

Мазакин заключил очередной контракт о прохождении военной службы и уже на следующей неделе отправится в зону СВО, чтобы дальше защищать Родину.

Вручение награды состоялось на территории городского военкомата, где прошло торжественное мероприятие, посвященное 93-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Глава района поздравил воинов-десантников и ветеранов ВДВ. «Во все времена вы на передовом рубеже борьбы с врагом. И сейчас „крылатая пехота“ снова в строю, выполняет самые сложные боевые задачи в зоне СВО. Мы гордимся нашими военнослужащими. Спасибо за мужество, отвагу и героизм», — отметил Линар Закиров.

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