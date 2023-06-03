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Бугульминцы попросили не демонтировать гаражи на территории «Нашего двора» — их перенесут
Глава Бугульминского района Линар Закиров ознакомился с работами по программе «Наш двор» в поселке Карабаш. Местные жители просили главу района оставить в ходе благоустройства гаражи – их решили перенести в другое место, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации.
В этом году по программе в поселке Карабаш благоустроят один большой двор, объединяющий восемь многоквартирных домов по улицам Красноармейская и Кирова. Здесь обновят проезжую часть и тротуары, установят спортивные тренажеры и турники, детские игровые комплексы, скамейки, обустроят наружное освещение.
Жители на встрече с главой района в апреле просили добавить парковочные места, а также установить больше скамеек и сушилок для белья, спилить старое дерево, добавить тротуарные зоны. Отдельно они просили оставить гаражи, так как отсутствуют подвальные помещения.
Совместно с жильцами было принято решение металлические гаражи перенести на другое место — вне двора, а другие незаконные постройки (сараи) будут демонтированы.
«Уже 10 дворовых территорий за последние 3 года благоустроили в Карабаше. Крайне важно, чтобы управляющие компании и ТСЖ были заинтересованы в таких преобразованиях, должным образом содержали дворы», — прокомментировал Линар Закиров.
Помимо поселка Карабаш, в программу ремонта дворов на этот год вошли населенные пункты Спасский, Восточный, Зеленая Роща, Подгорный.
За три года реализации программы «Наш двор» в Бугульме благоустроена 141 дворовая территория с охватом 575 многоквартирных домов. В этом году получат новую жизнь 32 двора города и района.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Буинске на территориях «Нашего двора» приступили к разбору старых сараев
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ
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