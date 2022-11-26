Бугульминцы навестят мобилизованных земляков на казанском полигоне

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

В субботу, 26 ноября, бугульминцы смогут навестить своих мобилизованных родственников в Казани. Специально для них организуют автобусные рейсы в стлицу республики.

Атобусы отпарвятся в 9.00 от военного комиссариата города. Желающим навестить своих родных необходимо обратиться для записи по телефону (85594) 4-36-56.

«Автобусы организовали по поручению главы муниципального района Линара Закирова, чтобы родные могли поехать в танковое училище и в „Казань Экспо“, увидеться там со своими мужьями, детьми. Уже на следующей неделе ожидается отправка на следующий этап боевого слаживания», — уточнила начальник пресс-службы Бугульминского района Марина Сагитова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для обустройства быта на территории палаточного лагеря на полигон танкового училища бойцам переданы пилы, строительные инструменты и печи-буржуйки, которые безвозмездно изготовлены Бугульминским филиалом предприятия «ГКС» — для обогрева армейских палаток.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указы Президента Владимира Путина.