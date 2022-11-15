Мэр Бугульмы вручил мобилизованным землякам в Казани квадрокоптеры и плащи-дождевики

Мэр Бугульмы Линар Закиров посетил «Казань Экспо» и танковый полигон, где проходят боевое слаживание более 200 мужчин из Бугульминского района. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Мы были и в „Казань Экспо“, и на территории танкового училища. Здесь военнослужащие располагаются в военных палатках. Я сам прошел, посмотрел, где и как живут бугульминские мобилизованные, где они проходят подготовку. В палатках сухо, тепло, бойцы всем необходимым обеспечены», — рассказал градоначальник.

Линар Закиров вручил бойцам квадрокоптеры и плащи-дождевики — по просьбе самих военнослужащих. На встрече мужчины рассказали об учебе, передали свои просьбы и пожелания. Часть из них была решена на месте, остальные взяты в работу. Так, в ближайшее время будут приобретены и отправлены инструменты и хозяйственный инвентарь.

Вопросы обеспечения мобилизованных из Бугульмы Линар Закиров держит на постоянном контроле. Экипировкой и предметами быта бойцов снабжают руководство города и бизнесмены.

Так, все призванные из Бугульминского района при отправке получали тактические рюкзаки и вещмешки, в которых были аптечки, гигиенические наборы, фляжки, внешние аккумуляторы, мобильные телефоны, тактические тросы, коврики, спальные мешки, балаклавы, подшлемники. Их мобилизованным предоставило руководство муниципального образования

Офицерскому составу дополнительно были переданы комплекты теплой одежды, рации, военные планшеты, тактические аксессуары.

Кроме того, бойцам были переданы пилы, строительные инструменты и печи-буржуйки, которые безвозмездно изготовлены Бугульминским филиалом предприятия «ГКС» — для обогрева армейских палаток.