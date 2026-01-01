news_header_top
Общество 1 января 2026 14:55

Бугульминцы начали 2026 год с Забега обещаний

Сегодня утром, 1 января 2026 года, бугульминцы – дети и взрослые в новогодних костюмах – вышли на старт «Забега обещаний». Традиционное мероприятие в этом году в Бугульме прошло в 4-й раз, а по России – в десятый.

Участники со своими обещаниями на предстоящий год пробежали символичные 2026 метров по улицам города.

«Я бегу и обещаю – развивать Бугульму», – с таким девизом дистанцию преодолел мэр города Дамир Фаттахов. «По принципу “как Новый год начнешь…”, мы с бугульминцами начали 2026-й с Забега обещаний – бодро, дружно и с зарядом позитивных эмоций», – отметил он.

Главное в этом забеге – не скорость, а цель. Каждый шаг из 2026 – это обещание себе на год: стать лучше, добрее, здоровее, приблизиться к своей мечте.

Всех бегунов на финише ждали горячий чай и розыгрыш вкусных призов.

Фото, видео: пресс-служба Бугульминского района РТ.

