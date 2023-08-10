Жители Татарстана присоединились к проекту «Наш двор» при озеленительных работах

В Бугульминском районе Татарстана продолжается реализация республиканской программы «Наш двор». К проекту присоединились и жильцы домов, дворовые территории которых обновляют в этом году. Так, например, на данный момент активно идут работы по озеленению.

«Жильцы дома по ул.14 Павших, 24 оформили клумбы и высадили цветы. Регулярно поливают и ухаживают за зелеными насаждениями. Жители дома №14 по ул. Алиша высадили туи. В рамках программы во дворы привезли чернозем, а осенью из местного лесхоза будет доставлен посадочный материал. Управляющие компании вместе с жителями организуют посадку молодых деревьев», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы района Марина Сагитова.

Глава Бугульминского района Линар Закиров вместе с представителями исполкома района, служб города, подрядной организации и управляющих компаний осмотрел, как идут строительные работы.

В этом году в городе и районе благоустраиваются 32 двора. Работы полностью завершены в 20 из них. Общее выполнение работ по программе составляет 75%.

Одна из крупных дворовых территорий – по ул.Гафиатуллина, 19, 21 и Калинина,75 – уже благоустроена по программе Раиса РТ Рустама Минниханова. Улучшения ощутили более 800 жителей.

Площадь двора составляет более 13 тыс. квадратных метров.

Здесь отремонтировали проезжую часть, построили новые тротуары и заасфальтировали старые.

Установили новое освещение, современные детские игровые и спортивные площадки, скамейки, стойки для сушки белья.

«Работы, которые выполняются во дворах, заметны всем и важны для каждого. Огромное спасибо нашим неравнодушным жителям, которые очень деятельно, тщательно и терпеливо помогают контролировать ремонт, своевременно сообщают о недочетах, высказывают пожелания. Наши дворы преображаются, становятся красивыми, уютными и удобными для жизни», — отметил Линар Закиров.

По плану работы по программе «Наш двор» должны завершиться до 1 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во дворах Альметьевска в качестве эксперимента высадят белый клевер.