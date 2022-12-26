Будут судить строителя, по вине которого на рабочего рухнула плита в Казани

Напомним, инцидент произошел в июле на стройплощадке на улице Окольной в Казани. 52-летний рабочий на втором этаже строящегося здания готовился принять бетонную плиту, которую перемещали башенным краном.

В какой-то момент плита сорвалась со стропа и рухнула на рабочего. От полученных травм мужчина скончался.

По версии следствия, трагедия произошла по вине 42-летнего начальника участка, который допустил нарушения правил безопасности на стройке. На него возбудили соответствующее уголовное дело, свою вину мужчина полностью признал и возместил моральный ущерб.

Материалы дела направили в Кировский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.